Манекенщику Луке Саббату запрещено посещать Met Gala из-за селфи и курения

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Французско-американский актер и модель 27-летний Лука Саббат в 2019 году сделал селфи и покурил в туалете во время похода на Met Gala и теперь ему запрещено посещать мероприятие. Об этом он сообщил в соцсети X.

Курение в Метрополитен-музее запрещено, а посетителям бала Института костюма настоятельно рекомендуется отказаться от телефонов. Таким образом он нарушил два правила и получил запрет на появление на Met Gala.

Ранее участницу музыкальной группы BLACKPINK Лису обвинили в культурной апроприации из-за образа на Met Gala в этом году. На одежде артистки, а именно в области спины и живота, были вышиты портреты темнокожих женщин. Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что такие отсылки Лисы некорректны.

