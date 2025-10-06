РЕН: фанат в костюме Человека-паука проник в квартиру певицы Доры через окно

Фото: vk/babydori

В Москве фанат певицы Доры (настоящее имя – Дарья Шиханова) в костюме Человека-паука проник в квартиру исполнительницы на 10-м этаже через окно. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на источник.

Сообщается, что 35-летний Руслан Г. на протяжении долгого времени писал Доре в соцсетях и присылал подарки.

"Он надел костюм Человека-паука и с помощью специального снаряжения спустился с крыши к окну квартиры на 10-м этаже, где проживает Дора. Но подняться обратно на крышу мужчина уже не смог", – рассказал собеседник издания.

Поклоннику пришлось залезть в квартиру через окно, чтобы выйти, но певица вызвала полицию, после чего фаната доставили в отдел. Сам мужчина сообщил правоохранителям, что просто собирался порадовать исполнительницу.

