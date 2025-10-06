РЕН: фанат в костюме Человека-паука проник в квартиру певицы Доры через окно

06 октября, 12:46Шоу-бизнес
Фото: vk/babydori
В Москве фанат певицы Доры (настоящее имя – Дарья Шиханова) в костюме Человека-паука проник в квартиру исполнительницы на 10-м этаже через окно. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на источник.
Сообщается, что 35-летний Руслан Г. на протяжении долгого времени писал Доре в соцсетях и присылал подарки.
"Он надел костюм Человека-паука и с помощью специального снаряжения спустился с крыши к окну квартиры на 10-м этаже, где проживает Дора. Но подняться обратно на крышу мужчина уже не смог", – рассказал собеседник издания.
Поклоннику пришлось залезть в квартиру через окно, чтобы выйти, но певица вызвала полицию, после чего фаната доставили в отдел. Сам мужчина сообщил правоохранителям, что просто собирался порадовать исполнительницу.
Ранее сообщалось, что шотландский актер Юэн Макгрегор подал в суд на поклонницу, которая преследовала его с 2022 года. Девушка утверждала, что состояла с актером в отношениях и заявляла о желании иметь детей от Макгрегора. Фанатка даже проникла в сад его бывшей жены.