Глава Минкульта Казахстана призвала не политизировать отмену концертов Галкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Глава Минкульта Казахстана Аида Балаева призвала не связывать отмену в стране выступлений артиста Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) с политикой. Об этом она заявила на брифинге службы центральных коммуникаций, передает РИА Новости.

По ее словам, концерты организуют коммерческие компании, которые не имеют отношения к политике. Насчет выступлений Галкина комментарии были, но они касались лишь хозяйственно-бытовой темы.

Она считает, что культура и искусство – вне политики.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отменили концерты Галкина, которые должны были состояться 8 и 9 октября. Выступления шоумена были запланированы в Алма-Ате и Астане, однако их отменили из-за технических работ в концертных залах.

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