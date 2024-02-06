В Крыму предложили национализировать виллу Софии Ротару

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Виллу советской и украинской эстрадной певицы Софии Ротару в Ялте хотят национализировать из-за антироссийской позиции исполнительницы. Об этом РИА Новости сообщил сенатор от Крыма и член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

"Ротару позволяла себе множество антироссийских высказываний, открыто помогая Вооруженным силам Украины с 2014 года до 2022 года", – напомнил он.

При этом Цеков считает, что исполнительница также не имеет права обладать званием почетного гражданина Ялты, которое, по информации издания, у нее хотят отобрать по требованию президиума "Русской общины Крыма".

Сенатор уже предположил, что национализированное здание можно будет отдать властям под Дворец бракосочетания, так как в Ялте все соответствующие учреждение уже устарели.

"Отличное расположение виллы, это набережная Ялты. Для Дворца бракосочетания вполне подходит", – заключил он.

В 2021 году сестра Ротару Аурика заявила, что ее родственница не посещает Крым, поскольку ждет возвращения полуострова Украине. Эти слова прокомментировала член Совета Федерации Ольга Ковитиди, которая назвала высказывание данью политической моде.



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