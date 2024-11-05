People: актер Ричард Гир решил переехать из США в Испанию

Фото: ТАСС/Marechal Aurore/ABACA

Голливудский актер Ричард Гир решил переехать с семьей из США в Европу, сообщает News.ru со ссылкой на People.

На это актер пошел ради своей супруги Алехандры Сильвы, так как Испания является ее родиной. Кроме того, Гир уже сообщал СМИ, что хочет в Испании проводить больше времени.

Ранее представитель агентства по продаже недвижимости подтвердил, что Гир продал ранчо в Коннектикуте за 10,75 миллиона долларов, где актер с супругой прожили два года. Общая площадь участка составляет около 13 гектаров земли. В главном доме предусмотрены пять спален. Также на участке располагается коттедж с тремя спальнями, открытым бассейном и многолетними садами. Помимо этого, на ранчо протекает небольшой ручей, находятся пруд и водопад, проложены прогулочные тропы.

