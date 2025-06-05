Комик Сатир впервые рассказал о романе с экс-солисткой Serebro Кищук

Фото: телеграм-канал "Катя Кищук️️"

Российский видеоблогер и комик Сатир (настоящее имя – Илья Шабельников. – Прим. ред.) рассказал в интервью Frame Tamer, как познакомился с экс-солисткой женской поп-группы Serebro Катей Кищук.

По его словам, их роман начался в январе 2025 года, когда записывался подкаст. Тогда Сатир и Кищук уже были знакомы, но не общались.

"У меня началась переписка с девушкой где-то в начале ночи, и она продолжалась часов пять. Очень долго мы с ней говорили и так, знаешь, взахлеб", – поделился пародист.

Сатир предположил во время интервью, что к моменту публикации данного подкаста он с Кищук уже будет встречаться.

"Я вчера был ни в кого не влюблен и даже не думал, что это возможно", – добавил пародист.

О том, что Кищук и Сатир встречаются, стало известно в середине мая. Тогда экс-участница Serebro разместила в своих соцсетях первую фотографию с комиком, на которой видно, как пародист целует артистку в щеку, а она обнимает его. Кроме того, девушка опубликовала в собственном блоге скриншот переписки с Сатиром.

