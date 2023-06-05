Никита Джигурда опубликовал фото и видео из зоны СВО

Фото: instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/instadzhigurda

Актер и шоумен Никита Джигурда заявил, что прибыл в зону спецоперации на Украине, опубликовав фото- и видеоматериалы на странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Джигурды, он отправился в зону СВО с целью доставить гуманитарную помощь. Люди были рады приезду шоумена и поблагодарили его за помощь.

"Это неописуемый кайф обнимать воинов и жителей фронтовых зон и слышать ИХ благодарность и уверенность в том, что ПОБЕДА за нами!" – написал Джигурда.

До этого актер Иван Охлобыстин рассказал о своем желании отправиться в зону спецоперации в качестве священника. Для этого, как уточнил он сам, был подан соответствующий запрос, который отклонили из-за импульсивности актера. Ранее Охлобыстин уже имел опыт в священнослужении.

