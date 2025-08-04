Shaman назвал песню "Я русский" любимой композицией из своего репертуара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, признался, что его любимой композицией из собственного репертуара является песня "Я русский". Об этом сообщает aif.ru.

Певец рассказал об этом на площадке фестиваля "Таврида.АРТ". По его словам, это мероприятие объединяет множество талантливых молодых людей. Артист также поделился надеждой на то, что участникам фестиваля нравится его музыка.

В июле Дронов выпустил новую песню "Она того стоит". По словам артиста, композиция стала ответом на вопрос, стоит ли вообще искать среди 8 миллиардов людей ту самую женщину, с которой захочется провести всю жизнь.

Песню Дронов представил на концерте, посвященном Дню семьи, любви и верности. Со сцены он поздравил россиян с праздником и назвал настоящим счастьем найти своего человека.