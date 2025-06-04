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04 июня, 10:32

Шоу-бизнес

16-летний сын певца Эмина Агаларова открыл свой бизнес

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Emin Agalarov

Один из сыновей певца Эмина Агаларова Али открыл собственный бизнес, сообщает "Радио 1".

Как сообщил исполнитель, его сын все сделал сам, а также провел открытие бургерной без присутствия отца. Агаларов посетил заведение сына после возвращения из командировки. Он попробовал еду и остался доволен, отмечает СМИ.

Однако певец предупредил сына, что "никаких поблажек делать не будет".

У Агаларова две дочери и сыновья-близнецы Али и Микаил. Прошлой зимой старшие наследники певца отметили 16-летие.

Ранее продюсер Яна Рудковская поделилась с подписчиками видео с семейного отдыха на Мальдивах. На кадрах ее супруг Евгений Плющенко, 4-летний Арсений и 12-летний Александр плавали в бассейне.

На видео также попал момент, когда старший сын пары, более известный как Гном Гномыч, против раннего подъема ради игры в теннис. Поклонники предположили, что мальчик просто устал от плотного графика, ведь практически каждый его день расписан буквально по минутам.

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