04 марта, 10:54Шоу-бизнес
Шоумен Барецкий назвал унитаз с цветами своим самым необычным подарком на 8 Марта
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Шоумен Стас Барецкий назвал унитаз с цветами самым необычным подарком на 8 Марта, который он когда-либо делал. Об сообщает Life.ru.
"Старый я сам разбил, когда был пьяный, пришлось купить новый. Преподнести его решил тоже интересно: я принес ей его на руках, а в него положил букет цветов. Когда она открыла дверь, я встал на колени и подарил все это", – уточнил он.
Ему также доводилось дарить металлическую дверь в квартиру и старый автомобиль.
Барецкий считает, что дорогостоящие подарки девушкам нужно дарить только на момент ухаживания, а жен якобы баловать не надо. По его словам, в "нормальных семьях" муж отдает всю зарплату жене и детям, оставаясь практически голым.
"Не надо баловать жен, мы, мужчины, и так подарили им себя", – уверен шоумен.
Оптимальным презентом для любовницы, сказал он, будет секс или стихи. При этом самых лучших подарков заслуживают матери, так как они являются главным человеком в жизни каждого.
"Жена придет и уйдет, мать – никогда", – уверен шоумен.
Барецкий подчеркнул, что уже давно не балует женщин, кроме своей мамы, подарками, считая себя самого "подарком судьбы".
Удачный презент женщине на 8 Марта должен учитывать ее интересы и вызывать положительные эмоции, уверена психолог Дарья Якушева.
По ее словам, сюрприз на праздник является способом проявить внимание и заботу, а не соревнованием по поиску идеального или дорогого подарка. Любимый парфюм, сертификат на любые развлечения или совместная фотосессия – беспроигрышные варианты, считает эксперт.