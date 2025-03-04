Шоумен Барецкий назвал унитаз с цветами своим самым необычным подарком на 8 Марта

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Шоумен Стас Барецкий назвал унитаз с цветами самым необычным подарком на 8 Марта, который он когда-либо делал. Об сообщает Life.ru.

"Старый я сам разбил, когда был пьяный, пришлось купить новый. Преподнести его решил тоже интересно: я принес ей его на руках, а в него положил букет цветов. Когда она открыла дверь, я встал на колени и подарил все это", – уточнил он.

Ему также доводилось дарить металлическую дверь в квартиру и старый автомобиль.

Барецкий считает, что дорогостоящие подарки девушкам нужно дарить только на момент ухаживания, а жен якобы баловать не надо. По его словам, в "нормальных семьях" муж отдает всю зарплату жене и детям, оставаясь практически голым.

"Не надо баловать жен, мы, мужчины, и так подарили им себя", – уверен шоумен.

Оптимальным презентом для любовницы, сказал он, будет секс или стихи. При этом самых лучших подарков заслуживают матери, так как они являются главным человеком в жизни каждого.



"Жена придет и уйдет, мать – никогда", – уверен шоумен.

Барецкий подчеркнул, что уже давно не балует женщин, кроме своей мамы, подарками, считая себя самого "подарком судьбы".

Удачный презент женщине на 8 Марта должен учитывать ее интересы и вызывать положительные эмоции, уверена психолог Дарья Якушева.

По ее словам, сюрприз на праздник является способом проявить внимание и заботу, а не соревнованием по поиску идеального или дорогого подарка. Любимый парфюм, сертификат на любые развлечения или совместная фотосессия – беспроигрышные варианты, считает эксперт.

