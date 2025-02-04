Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sobolevv

Блогер Николай Соболев сделал пересадку волос за 170 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на его комментарий.

Он объяснил, что ему понадобилась операция по причине облысения. В 31 год у блогера диагностировали раннюю стадию алопеции.

По словам Соболева, внешний вид играет важное значение для него из-за работы в медийной сфере. По итогу операция состоялась 9 января. Блогер рассказал, что остался доволен результатом, так как уже через месяц его волосы начали расти.

Эксперт клиники, в которой Соболеву сделали операцию по пересадке волос, сообщил, что процесс восстановления проходит по плану. Как он утверждает, у блогера наблюдаются хорошие промежуточные результаты.

Врач-трихолог Ольга Симонова ранее утверждала, что если волосы отсутствуют более 3–5 лет, то восстановить их не получится даже при помощи специалиста. Она объяснила, что это связано с возникновением рубцовой ткани на месте умершего волосяного фолликула.

Единственным выходом, по словам эксперта, может стать пересадка волос. Также трихолог отметила, что облысение может застать человека в любом возрасте.

