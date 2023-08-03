Друг Гарика Сукачева рассказал о состоянии здоровья музыканта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У Гарика Сукачева, госпитализированного в конце июля в связи с ухудшением здоровья, "все хорошо", сообщил ТАСС его друг, музыкант Сергей Галанин.

Артист не стал уточнять, когда выпишут рок-музыканта. По его словам, он этого не знает.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Сукачева концерт в Рускеала на Хуторе Елки пройдет в формате "Народное караоке". Уточнялось, что оркестр и техническая группа находятся на месте и готовы выступить. По данным организаторов, зрители могут вернуть концертные билеты.

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