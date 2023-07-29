Рок-музыкант Гарик Сукачев госпитализирован

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рок-музыкант Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".

"В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате "Народное караоке", – отмечается в сообщении.

В соцсети уточнили, что оркестр и техническая группа находятся на месте и готовы выступить. По данным организаторов, зрители могут вернуть концертные билеты.

Ранее сообщалось, что в состоянии сына актера Михаила Ефремова Николая, госпитализированного после падения из окна, наблюдается положительная динамика.

По данным СМИ, Ефремов в настоящее время находится в сознании. Пока мужчина остается в реанимационном отделении.

"Московский патруль": сын Ефремова госпитализирован в критическом состоянии