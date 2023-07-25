Стали известны подробности состояния госпитализированного сына Михаила Ефремова

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В состоянии сына актера Михаила Ефремова Николая, госпитализированного после падения из окна, наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

"Ефремову стало лучше, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, наметилась положительная динамика", – отмечается в сообщении.

По данным СМИ, Ефремов в настоящее время находится в сознании. Пока мужчина остается в реанимационном отделении.

30 июня 31-летний Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчину госпитализировали в реанимацию. Тогда врачи провели срочную операцию, чтобы спасти ему жизнь.

По словам Ефремова, он выпал из окна случайно и у него нет к кому-то претензий. Однако соседи мужчины заявили, что тот злоупотребляет спиртным и состоит на учете у психиатра.

"Московский патруль": сын Ефремова госпитализирован в критическом состоянии