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03 июля, 16:47

Шоу-бизнес

Брэд Питт посоветовал молодым актерам не сниматься во франшизах

Фото: ТАСС/АР/Scott A Garfitt

Американский актер Брэд Питт посоветовал молодым артистам не сниматься во франшизах и супергеройских лентах.

По словам Питта, ему интересно следить за тем, как новые перспективные актеры делают карьеру в Голливуде. При этом, отметил артист, начинающим актерам их путь нравится намного больше, чем тем, кто зарабатывал признание одновременно с Питтом.

Актер подчеркнул, что когда он стал знаменитым, в киноиндустрии была важна актерская игра, из-за которой артистов "покупали". Однако сейчас его молодые коллеги говорят, что могут принять участие в самых разных проектах и получать от этого удовольствие.

"Но они также попадаются на удочку, что якобы должна быть франшиза или супергеройский фильм. А я все повторяю: "Не надо! Не надо!" – сказал он в подкасте New Heights.

Ранее стало известно, что Питт не захотел сниматься в фильме со своей бывшей супругой Анджелиной Джоли. По данным СМИ, актер даже не задумывался о съемках с Джоли, а если бы ему предложили воссоединиться с экс-супругой на экране, то он ни за какие бы деньги не согласился на такое предложение, так как они являются "злейшими врагами".

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шоу-бизнес

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