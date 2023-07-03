В ГД предложили сажать блогеров за "экономическую поддержку врага"

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Блогеров, которые ведут антиправительственную деятельность, нужно наказывать реальными тюремными сроками. Такое мнение высказал первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев, сообщает Life.ru.

"Хватит цацкаться с представителями этой непонятной профессии. <...> Тем более с теми, которые ведут откровенно антиправительственную деятельность. А ведь реклама компаний из недружественных нам стран именно таковой и является, они экономически поддерживают врага", – сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в сегодняшних реалиях, в условиях ведения Россией СВО, быть на другой стороне нельзя. По его мнению, такие люди являются никем иным, как изменниками, которые заслуживают уголовного преследования.

Ранее ассоциация развития бизнес-патриотизма "АВАНТИ" выступила с предложением штрафовать российских блогеров на сумму до 3 миллионов рублей за рекламу товаров и услуг из недружественных стран. В организации считают, что это нужно для сохранения экономической независимости РФ в текущих условиях.

