Бывшая директор Лиззо поддержала обвинения в сексуальных домогательствах против певицы

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Бывшая директор певицы Лиззо Уитни Уилсон поддержала танцоров, которые обвинили певицу в сексуальных домогательствах. Экс-директор призналась, что тоже стала жертвой Лиззо. Об этом сообщает издание Page Six.

"Я не была частью этого мира около трех лет – на то есть причины. Я приветствую смелость танцовщиц, которые высказались, и скорблю о своем собственном опыте", – сказала Уилсон.

К обвинениям против Лиззо присоединилась и экс-танцовщица Конти Холлинквест.

"Для пояснения: я не участвую в судебном процессе, но это очень похоже на то, что я испытывала при работе с ней", – отметила Холлинквест.

1 августа три бывших участницы команды певицы Лиззо выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах и создании враждебной обстановки в коллективе. Они заявили, что певица заставляла их посещать стрип-клубы, принуждала трогать обнаженные тела работниц заведения. Помимо прочего, она следила за весом своих подопечных и могла уволить за изменения в фигуре девушек.

Таблоид Daily Mail сообщил, что обвинения против Лиззо также поддержала американская певица Бейонсе. Она убрала имя певицы из текста своей песни Break my soul. Выступая в туре Renaissance, в этой песне она перечисляла имена выдающихся темнокожих артисток. До недавнего времени в списке была и Лиззо. Но после появившихся подробностей скандала вокруг певицы Бейонсе убрала имя Лиззо и вместо него несколько раз повторила имя другой артистки.

Ранее стало известно, что суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах. Заседание суда шло около месяца. Актера обвиняли в насильственных действиях сексуального характера и непристойном поведении в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год.