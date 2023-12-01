Amazon закрывает автомобильное шоу с Джереми Кларксоном

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Сервис Amazon прекращает выпуск в 2024 году автомобильного шоу Grand Tour, ведущим которого был британский журналист Джереми Кларксон. Об этом заявило издание The Times.

"Мы закончили. Я делаю обзоры автомобилей по телевизору с 1989 года. Это 34 года. И после следующего года я больше не буду этим заниматься", – заявил бывший ведущий Top Gear.

По информации The Variety, Кларксон недавно приехал со съемок последнего спецвыпуска шоу Grand Tour в Зимбабве. Его, как уточняет издание, покажут в феврале? и после этого создатели шоу завершат работу. Однако отмечается, что шоу могут продлить уже с другими ведущими, но пока решения по этому поводу нет.

Позднее сам Кларксон уточнил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что больше не будет вести Grand Tour, и пообещал публиковать больше материала со своей фермы.

Ранее сообщалось, что новый сезон автомобильного шоу Top Gear не планируют снимать в ближайшее время после аварии с ведущим Эндрю Фредди Флинтоффом. Съемки 34-го сезона Top Gear были приостановлены после аварии с ведущим Фредди Флинтоффом.



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