Съемки автомобильного шоу Top Gear приостановили на неопределенный срок

Фото: скриншот видео youtube.com/Top Gear

Новый сезон автомобильного шоу Top Gear не планируют снимать в ближайшее время после аварии с ведущим Эндрю Фредди Флинтоффом. Об этом сообщается на сайте британской телепередачи.

"Производство телепередачи Top Gear TV не будет продолжено в обозримом будущем. Съемки 34-го сезона Top Gear были приостановлены после аварии с ведущим Фредди Флинтоффом", – говорится в сообщении.

Флинтофф был госпитализирован в декабре 2022 года в результате ДТП во время съемок программы на гоночном треке в графстве Суррей на юге Англии. Мужчина получил несколько переломов.

После этого в СМИ писали об уходе Флинтоффа из шоу. Программу он вел с 2019 года. Помимо Флинтоффа, в аварию на съемках Top Gear попадали и другие ведущие. Так, Ричард Хаммонд, который вел передачу с 2002 по 2015 год, заработал серьезные травмы во время съемок в 2006 году.