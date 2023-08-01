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16:49

Шоу-бизнес

Пригожин станет наставником музыкального шоу в Белоруссии

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин станет наставником шоу "Фактор.by" в Белоруссии. Он сам рассказал о принятом решении.

"Я принял приглашение. Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился", – передает РИА Новости его слова.

В настоящее время наставниками проекта являются ведущий Владимир Березин, артисты Александр Солодуха, Виктория Алешко и Александра Гайдук.

Ранее продюсер рассказал о своем отношении к мемам с ним. Пользователи Сети иногда путают его с однофамильцем, основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Деятель отметил, что жить без юмора невозможно.

Пригожин выразил мнение, что в РФ есть своя национальная особенность – когда происходит что-то плохое, люди начинают выплескивать энергию в виде шуток. Так, по его словам, они справляются со стрессом. Однако самому продюсеру шутки на фоне попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" не показались смешными.

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