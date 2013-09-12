Самолет Ту-214 не смог взлететь из "Внуково-2" из-за технического сбоя

Самолет специального летного отряда "Россия" Ту-214 не смог подняться в воздух в правительственном аэропорту "Внуково-2". На борту воздушного судна находились несколько членов российской делегации и журналистов "кремлевского пула". На этом самолете они должны были вылететь в Бишкек, где в пятницу состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества с участием Владимира Путина.

Как сообщает агентство "Интерфакс", уже после посадки и запуска двигателей пассажиров попросили покинуть борт, объяснив это "техническими неполадками". Члены экипажа сообщили пассажирам, что самолет будет заменен. Примерно после часовой задержки делегации был предоставлен другой самолет - Ил-96.

Аналогичная ситуация сложилась и после окончания саммита "Большой двадцатки" в Санкт-Петербурге. В начале сентября по окончании саммита журналисты и сотрудники администрации президента не смогли вернуться в Москву из-за поломки самолета.