В доменной зоне ru.com открылась регистрация двухсимвольных имен

В доменной зоне ru.com официально открыта регистрация двухсимвольных имен. Цена таких адресов начинается от 9 тысяч рублей, а доходить может до 100 тысяч долларов.

Предварительные заявки регистраторы начали принимать еще на прошлой неделе. Например, адрес go.ru.com уже заняли.

Отметим, что в последнее время наметилась тенденция перехода компаний на двухсимвольные адреса. Сайт с коротким именем считается предпринимателями статусным приобретением и удобен для пользователей.