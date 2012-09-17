Реставрация дома Наркомфина обойдется в десятки млн долларов

Реставрация дома Наркомфина на Новинском бульваре обойдется в несколько десятков миллионов долларов, считает искусствовед Николай Палажченко.

"Реставрация этого дома будет стоить несколько десятков миллионов долларов, если делать ее по уму. Потому что технология реставрации здесь очень сложная. Многие стены делались из камышей. Бетон вы видите, в каком состоянии. Нужно сохранить все, что можно сохранить", - сообщил Палажченко "Интерфаксу".

Прежде, чем приступить к восстановлению дома, необходимо решить проблему собственности. Сейчас здание принадлежит трем разным людям. Из 46 квартир шесть закреплено за городом, еще шесть – за частными владельцами, а остальные 34 принадлежат инвестиционной группе "Коперник".

"Это очень сложный юридический процесс. Часть квартир в залогах у банков, там очень сложная история. Была какая-то целая война с Альфа-банком. Понятно, что "Коперник" - это не Газпром, небольшая компания осталась от МИАНа, у них сложное финансовое положение, они не могут взять и 30-40 миллионов выкинуть на доконсолидацию всех активов и окончательный выкуп или реставрацию этого здания", - сказал Палажченко.

Переговорный процесс близится к завершению. По мнению Палажченко, дом необходимо отдать под культурное учреждение, но точное назначение после реконструкции пока не определено.

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