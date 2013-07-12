На Большой Лубянке отреставрируют здание духовной семинарии Сретенского монастыря. 12 июля проектная документация была согласована в комитете города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Реконструкция будет проводиться в 5-этажном здании 1952 года постройки, в котором раньше находилась общеобразовательная школа. После реконструкции в нем разместится духовная семинария и общежитие для воспитанников Сретенского монастыря.

В обновленном здании появится мансардный этаж, будет сооружена надстройка для размещения библиотеки, а также появится пристройка для двусветного зала, сообщает комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

На первых трех этажах планируется расположить учебные аудитории, книгохранилище, читальный зал и археологический музей. На верхних этажах будут находиться помещения различного назначения.

На прилегающей к монастырю территории будут обустроены зоны отдыха, установлены цветники, скамейки и партерные светильники.