12 июля 2013, 20:22Культура
На Большой Лубянке отреставрируют здание духовной семинарии
На Большой Лубянке отреставрируют здание духовной семинарии Сретенского монастыря. 12 июля проектная документация была согласована в комитете города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
Реконструкция будет проводиться в 5-этажном здании 1952 года постройки, в котором раньше находилась общеобразовательная школа. После реконструкции в нем разместится духовная семинария и общежитие для воспитанников Сретенского монастыря.
В обновленном здании появится мансардный этаж, будет сооружена надстройка для размещения библиотеки, а также появится пристройка для двусветного зала, сообщает комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
На первых трех этажах планируется расположить учебные аудитории, книгохранилище, читальный зал и археологический музей. На верхних этажах будут находиться помещения различного назначения.
На прилегающей к монастырю территории будут обустроены зоны отдыха, установлены цветники, скамейки и партерные светильники.