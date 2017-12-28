Стартовый дом по программе реновации построят на Шоссейной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект планировки территории промзоны "Курьяново", расположенной на Шоссейной улице в районе Печатники был рассмотрен и получил одобрение Градостроительно-земельной комиссии во главе с Сергеем Собяниным.

Уточняется, что площадь проектируемой территории составляет 68,73 гектара. Сейчас там расположены, главным образом, производственные и складские постройки, включая деревообрабатывающий комбинат ПАО "Заречье", а также административные объекты.

Одобренный ГЗК проект предусматривает реорганизацию этого участка и строительство 433,8 тысячи квадратных метров недвижимости. Так, на территории ПАО "Заречье" планируют возвести коммерческие общественно-жилые постройки общей площадью почти 384 тысячи квадратных метров, в том числе – около 179,5 тысячи "квадратов" жилья, а также встроенный детский сад на 475 мест и школу, рассчитанную на 1,1 тысячи мест. В составе застройки также появятся паркинги на 600 машино-мест, технопарк и многофункциональный центр.

Также сообщается, что на Шоссейной улице было решено возвести стартовый жилой дом по программе реновации для переселения жителей района Печатники. Площадь дома будет равняться 78,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, реконструкция промышленных и коммунальных объектов на соседних земельных участках позволит создать в районе новые рабочие места. А на берегу Москвы-реки обустроят пешеходную набережную.

Уточняется, что после реализации проекта планировки общая площадь застройки превысит 575 тысяч квадратных метров. Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.

Ранее сообщалось, что по программе реновации к 2022 году расселят более 40 тысяч квартир. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, уже подобрано 236 стартовых площадок, на которых построят 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Он также отметил, что в проработке находится еще около 160 стартовых площадок с потенциалом строительства около двух миллионов "квадратов" жилья.