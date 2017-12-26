Более 40 тысяч квартир расселят по программе реновации к 2022 году

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До конца 2021 года планируется расселить около 41 тысячи квартир в рамках программы реновации жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году стартовала мощная городская программа – программа реновации. Она рассчитана на годы вперед, однако уже в следующем году мы начнем расселять жителей сносимых пятиэтажек", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам заммэра, сегодня уже подобрано 236 стартовых площадок, на которых построят 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Это, отмечает Хуснуллин, и позволит расселить 41 тысячу квартир.

Также он отметил, что в проработке находится еще около 160 стартовых площадок с потенциалом строительства около двух миллионов "квадратов" жилья.

Ранее сообщалось, что до конца 2017 года ввести в эксплуатацию могут 15 домов для переселения. Семь зданий находится в СВАО, три – в ЗАО и ЮЗАО, по одному – в САО и ЮВАО. Помимо них, уже практически готовы для жителей 12 новых зданий.