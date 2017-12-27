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Москва 24

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Город

27 декабря 2017, 16:18

Более 5,7 тысячи человек посетили выставку проектов застройки по реновации

реновация строительство

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Экспозицию участников Архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок реновации в столице посетили за месяц более 5,7 тысячи человек.

По словам главы московского департамента градостроительной политики Сергея Левкина, еженедельно в зале Интерактивной карты Москвы ГБУ "Мосстройинформ" проходят обсуждения проектов с жителями, передает Агентство "Москва".

Левкин рассказал, что 30 ноября на встречу пришли более 500 человек из Кузьминок, 509 человек из Царицыно посетили выставку 7 декабря. Также в обсуждении участвовали жители Головинского района, Хорошево-Мневников и проспекта Вернадского.

Посетителям на интерактивной карте показывают районы со старыми пятиэтажками, попавшими под программу реновации, а также стартовые площадки.

Экспозиция будет работать до 29 декабря, а затем откроется снова 9 января после праздников.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года планируется расселить около 41 тысячи квартир в рамках программы реновации. Кроме того, в настоящий момент уже подобрано 236 стартовых площадок, на которых построят 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

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