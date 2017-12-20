Первые переезды жителей ТиНАО по программе реновации начнутся в 2019 году

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Жители ТиНАО начнут переезжать в новые дома по программе реновации в 2019 году, сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, дома начнут строить в будущем году, а уже в 2019 году начнется переселение в них людей. Он уточнил, что в 2018 году переселять будут только жителей аварийного жилья, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что графики первых переездов москвичей по программе реновации планируют составить в начале следующего года.

Для переселения граждан уже готов примерно один миллион квадратных метров жилья.