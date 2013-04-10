Незавершенный ремонт газопровода в ЮЗАО мешает проезду транспорта

Жители ЮЗАО сообщают о незавершенных ремонтных работ по замене трубопровода.

На пересечении улицы Каховка и улицы Перекопская ремонтные работы проводятся с начала осени. В настоящее время они еще не завершены и территория так и остается не засыпанной, что мешает движению транспорта и передвижению населения.

"Из-за ремонта сужен выезд с улицы Перекопская на улицу Каховка. Ремонтные работы проводились всю осень и всю зиму, даже в глубокие морозы, что является нарушением технологии установки. Сейчас никакие работы не производятся. Когда они закончатся не известно", - сообщают читатели M24.ru.

По словам жителей так же нарушены правила безопасности, так как из разрытой ямы с трубами исходит запах газа.

