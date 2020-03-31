Патриарх Кирилл совершит объезд столицы с чудотворной иконой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит объезд вокруг столицы с чудотворной иконой "Умиление". Предстоятель Русской православной церкви 3 апреля также проведет богослужение в Елоховском соборе, передает ТАСС.

"Это та самая чудотворная икона, перед которой молился преподобный Серафим Саровский, тайно хранившаяся у благочестивых людей после закрытия Дивеевского монастыря в 1927 году", – сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Кроме того, в РПЦ предложили всем православным верующим, находящимся дома, помолиться со святейшим, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы. Верующим предлагают молиться об избавлении от коронавируса, отметил Легойда.

Согласно данным на 31 марта, в России зафиксировали 2 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них за минувшие сутки 500 случаев заражения новые. По статистике ВОЗ, на текущий момент в мире COVID-19 заболело более 697 тысяч человек.