Депутат Иванов: Радоницу лучше всего провести в молитве и благочестии

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Радоница несет в себе глубокий духовный смысл, который выходит за рамки обычного посещения мест захоронений. Об этом рассказал депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов RT.

По его словам, этот день является днем радости о Воскресении Христовом, "которое дарует вечную жизнь всем верующим и нашим усопшим близким". Известно, что Радоница идет за Светлой седмицей и является первым днем после Пасхи.

Иванов отметил, что поминовение усопших в этот день означает выражение нашей заботы о тех, кто ушел из жизни.

"Мы молимся за них, просим у Бога милости и прощения их грехов", – подчеркнул он.

Он также призвал россиян бережно относиться к местам захоронений.

"Нужно поддерживать порядок и чистоту, а также не допускать осквернения могил, соблюдать тишину и проявлять благоговение", – добавил депутат.

Кроме того, Иванов напомнил, что на Радоницу лучше искренне помолиться, а не устраивать "пышные застолья на кладбищах".

Ранее сообщалось, что свыше 395 автобусов и электробусов будут бесплатно курсировать по 24 экспресс-маршрутам до 11 городских кладбищ на Радоницу 29 апреля. Экспресс-маршруты Э, Э-1, Э-2 и Э-3, а также некоторые регулярные рейсы работают бесплатно для горожан до 19:00.