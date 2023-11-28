Военная секция ВРНС одобрила идею о канонизации Суворова

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Участники военной секции "Оборона и безопасность" Всемирного русского народного собора (ВРНС) поддержали идею Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о канонизации полководца Александра Суворова. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Там указано, что военная секция ВРНС прошла 27 ноября. По итогам ее работы участники одобрили идею Патриарха Кирилла о канонизации Суворова, добавили в РПЦ.

Кроме того, в ходе мероприятия участники обсудили взаимодействие церкви и ВС РФ, развитие кадетского образования и другие темы.

Ранее сообщалось, что Молдавская православная церковь подтвердила свой действующий статус в качестве самоуправляющей части РПЦ. По словам официального представителя Митрополии Молдовы епископа Иона Мошнегуцу, клир и молдаване верны Молдавской православной церкви и митрополиту Владимиру. Уточняется, что обсуждений о присоединении церкви к румынской не будет.

Крупнейший форум РПЦ начал работу в Москве 12 ноября