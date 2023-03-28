В УПЦ сообщили о потере последнего храма в Ивано-Франковской области Украины

Фото: телеграм-канал Readovka

Сторонники Православной церкви Украины захватили храм Рождества Христова в Ивано-Франковске – последний храм канонической Украинской православной церкви в этом регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УПЦ.

"Ивано-Франковск сообщает, что храм захвачен. Рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы", – рассказали в УПЦ.

Отмечается, что раскольники оттесняют верующих от храма, полиция при этом в происходящее не вмешивалась. В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ сообщили, что духовенство храма не выходит на связь. Известно, что священнослужителей били камнями.

В последний год украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь, в рамках которой в том числе захватываются храмы УПЦ и передаются ПЦУ. При этом в мае прошлого года собор УПЦ объявил о независимости от РПЦ и полной самостоятельности.



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