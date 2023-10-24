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24 октября, 16:58

Политика

Папа Римский удостоил Пашиняна рыцарского ордена

Фото: kremlin.ru

Посланник Святого Престола в Армении архиепископ Жозе Авелино Бетанкур вручил премьер-министру Николу Пашиняну орден кавалера Большого креста Папы Пия IX, сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

Речь идет об одной из высших наград Святого Престола. Пашинян поблагодарил за высокую оценку. Он также ответил, что правительство Армении заинтересовано в последовательном развитии связей со Святым Престолом.

Ранее сообщалось, что Кремль очень позитивно воспринял слова Папы Римского Франциска о наследии великой России.

Выступая онлайн на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге, Папа Римский призвал ее участников не забывать о своем наследии.

Он назвал их "наследниками великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи".

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