Чудотворец с Корфу. О чем просят святого Спиридона Тримифунтского

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Мощи святителя Спиридона Тримифунтского, доставленные в Россию с греческого острова Корфу, прибыли в Москву. В храме Христа Спасителя ковчег с мощами встретил патриарх Кирилл. Ранее святыня побывала в 11 российских городах. Какова история мощей Спиридона Тримифунтского, и за что почитают его в Христианской церкви?

Будущий святой родился в конце III века на Кипре. Как сказано в его житии, за добродетели Бог наградил Спиридона чудесным даром исцеления. По преданию Спиридон Тримифунтский мог не только воскрешать людей и изгонять бесов, но и защищал от стихийных бедствий и нападения врагов. Также известно, что на I Вселенском соборе в Никее в 325 году святитель доказал триединую сущность Бога. В наши дни у чудотворца просят помощи в делах по работе, в решении жилищных и финансовых трудностей.

Мощи святого Спиридона Тримифунтского оставались в византийской столице Константинополе вплоть до того момента, когда город был захвачен турками в 1453 году. Тогда святыню вывезли на остров Корфу. Его жители возвели для мощей особый храм и по сей день почитают святого Спиридона как своего покровителя, который не раз спасал остров от вторжения турок.

После падения Константинополя десница, то есть правая рука, чудотворца на протяжении почти четырех веков хранилась в Ватикане. Лишь в ноябре 1984 года, перед днем памяти святого Спиридона, ее вернули в церковь Керкиры − главного города на острове Корфу.

В Москве мощам святителя Спиридона Тримифунтского можно поклониться с 21 сентября до 14 октября. Храм Христа Спасителя будет открыт для паломников ежедневно с 08:00 до 22:00.

Для верующих, которые придут поклониться мощам святого Спиридона организуют недорогое питание и автобусы, где можно будет отдохнуть и согреться. Паломникам посоветовали одеваться с учетом прогнозов синоптиков, обязательно взять теплые вещи, зонт или плащ-дождевик, а также запас воды в пластиковой бутылке и, при необходимости, лекарства.

В дни паломничества к мощам святого Спиридона Тримифунтского проход к Храму Христа Спасителя от станции метро "Кропоткинская" будет закрыт. Для паломников, которые прибудут из других епархий на автобусах, организуют парковку перед главным входом в парк искусств "Музеон".