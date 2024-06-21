ТАСС: икону "Троица" привезут во временный шатер на Красногорской площади 22 июня

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Икону "Троица" Андрея Рублева привезут из храма Христа Спасителя во временный шатер на Красногорской площади перед Троице-Сергиевой лаврой 22 июня, накануне дня Святой Троицы, передает ТАСС со ссылкой на источник в обители.

Из шатра около 17:40 по московскому времени икону заберет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с насельниками монастыря, сообщил собеседник агентства. Они же занесут образ в Троицкий собор и установят его в храме на солее (возвышение пола перед иконостасом. – Прим. ред.) рядом с царскими вратами. После чего начнется вечернее богослужение.

Накануне пресс-служба Свято-Троицкой Сергиевой лавры сообщила, что для иконы уже установили киот – специальную капсулу. Она оснащена системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

С 1929 года икона находилась в Третьяковской галерее, однако в мае прошлого года Владимир Путин поручил вернуть "Троицу" церкви, а уже в начале июня 2023 года патриарх заявил, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя, после чего вернется в лавру.