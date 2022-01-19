Умер митрополит, возвративший из США в Россию икону Тихвинской Богоматери

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Умер митрополит на покое Владимир (Котляров), который вернул в Россию из США Тихвинскую икону Божией Матери, сообщает РИА Новости.
Он ушел из жизни в возрасте 92 лет. Митрополит Владимир возглавлял Санкт-Петербургскую епархию почти 20 лет – с 1995 по 2014 год.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира.
Митрополит Владимир родился 27 мая 1929 года в семье диакона в Казахстане. В 1948 году он окончил Джамбульский статистический техникум, после чего поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1952 году.
В октябре 1962 года в качестве наблюдателя от Московского патриархата он присутствовал на заседаниях II Ватиканского собора в Риме. Был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве в сане епископа, постпредом патриарха Московского при патриархе Антиохийском в Дамаске.
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