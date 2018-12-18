Ватикан официально не признавал "новую церковь" на Украине

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Официальный портал Ватикана не признавал "новую церковь" на Украине. Об этом заявили в дирекции службы печати Святого престола, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь созданной на Украине "новой церкви" Евстратий Зоря написал в социальной сети Facebook, что "официальный новостной портал Ватикана 17 декабря сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем Украинской автокефальной церкви". Он посчитал, что это признак официального признания церкви.

В свою очередь, протоиерей Николай Данилевич, который является замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата, рассказал об отношении к новой церкви Украины, созданной на "объединительном соборе" в Киеве.

Структуру, появившуюся 15 декабря, представитель УПЦ назвал раскольнической. Кроме того, он поприветствовал, что верующие, наряду с епископатом и духовенством остались верны канонической украинской церкви.

Ранее собор избрал главой новой церкви Украины митрополита УПЦ Киевского патриархата Епифания Думенко. Избранный глава вышел на сцену на Софийской площади. Президент страны Петр Порошенко представил его как главу новой церкви.