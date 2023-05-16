Икону Рублева выставят на Троицу в храме Христа Спасителя

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Икону "Троица", написанную Андреем Рублевым, выставят в храме Христа Спасителя на Троицу, 4 июня. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение министерства культуры.

После этого специалисты отреставрируют образ и отправят его в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

В ведомстве отметили, что переносить "Троицу" будут под надзором экспертов и в соответствии с требованиями сохранности и безопасности. Хранить икону будут в специальной капсуле, в которой поддерживается необходимый режим влажности и температуры.

"Икона, являющаяся частью государственного музейного фонда Российской Федерации, будет передана Русской православной церкви на долгосрочное ответственное хранение", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что икону "Троица" вернули церкви. Вопрос передачи был согласован непосредственно с Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.