Отшельница Лыкова отказалась от переезда в Москву из-за отца

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Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилий рассказал, что отшельнице Агафье Лыковой предлагали переехать в Москву, но она отказалась.

На вечере, посвященном отшельнице, митрополит сообщил, что в марте ездил освящать новый дом Лыковой в тайге в Хакасии, строительство которого профинансировал миллиардер Олег Дерипаска.

Корнилий предложил Лыковой уехать в Москву и жить в старообрядческом центре. "Нет, никуда я не поеду, тятенька (отец) сказал мне: "Уедешь отсюда – погибнешь", – процитировал отшельницу митрополит.

Он отметил, что Карп Лыков, бежавший в Сибирь от советской власти в конце 30-х годов, имел в виду гонения из-за веры, которые могли ожидать дочь, передает РИА Новости.

Корнилий добавил, что Лыкова живет жизнью, которой и должны жить христиане – "в трудах и молитве". В этом году исполняется 40 лет, как Агафья осталась одна после смерти родителей, братьев и сестры.

Семья староверов Лыковых жила в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафье в настоящее время 76 лет.

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