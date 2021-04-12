Отшельница Лыкова отказалась от переезда в Москву из-за отца

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилий рассказал, что отшельнице Агафье Лыковой предлагали переехать в Москву, но она отказалась.
На вечере, посвященном отшельнице, митрополит сообщил, что в марте ездил освящать новый дом Лыковой в тайге в Хакасии, строительство которого профинансировал миллиардер Олег Дерипаска.
Корнилий предложил Лыковой уехать в Москву и жить в старообрядческом центре. "Нет, никуда я не поеду, тятенька (отец) сказал мне: "Уедешь отсюда – погибнешь", – процитировал отшельницу митрополит.
Он отметил, что Карп Лыков, бежавший в Сибирь от советской власти в конце 30-х годов, имел в виду гонения из-за веры, которые могли ожидать дочь, передает РИА Новости.
Корнилий добавил, что Лыкова живет жизнью, которой и должны жить христиане – "в трудах и молитве". В этом году исполняется 40 лет, как Агафья осталась одна после смерти родителей, братьев и сестры.
Семья староверов Лыковых жила в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафье в настоящее время 76 лет.
Австралийский антрополог Кирк Хаффман ранее рассказал, что в островном государстве Вануату проживает племя Яохнанен, которое считает умершего принца Филиппа богом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: