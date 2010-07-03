Про отшельницу Агафью Лыкову покажут документальный фильм

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Отшельница Агафья Лыкова станет героиней документального фильм "Одна дома". Об этом сообщает "Мир 24".

Отмечается, что съемочная группа телеканала вылетела к отшельнице без предварительных договоренностей, однако с подарком – арбузом. Женщина их очень любит, уточняют журналисты.

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Обнаружили жителей тайги геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя женщина до сих пор живет в тайге без документов и лекарств. Ей помогает ее крестник Николай.

Отшельница мечтает о помощнице, поскольку с возрастом ей все труднее заниматься хозяйством. "Никак женщину. Я уж просила, просила, никак. Тут Евдокия хотела, но на неделю отложили, а там ее родственники отговорили", – рассказала Лыкова.

