Парламент Дании одобрил запрет на сжигание Корана

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Парламент Дании проголосовал за запрет неподобающего обращения с текстами, имеющими большое религиозное значение для признанного сообщества верующих. Он включает в себя запрет акций со сжиганием Корана. Прямая трансляция велась на сайте Danmarks radio.

В поддержку закона выступили 94 парламентария и 77 были против. Закон вступит в силу 14 декабря.

Ранее глава Минюста Дании Петер Хуммельгаард сообщал о множестве акций сожжения Корана в стране. Он заявил, что такие действия наносят ущерб безопасности датчан как за границей, так и дома.

До этого Совет ООН по правам человека осудил подобные акции, назвав это проявлением религиозной ненависти. В организации заявили, что виновных в таких действиях необходимо привлечь к ответственности.

Аналогичные акции уже не раз проходили в Стокгольме. Одну из них провела 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами. Женщина сожгла Коран на мангале и заявила о необходимости уничтожить все религии.

Новости мира: в Дании радикалы провели несколько акций с сожжением Корана