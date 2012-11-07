Буддисты в течение трех дней будут праздновать Лхабаб Дуйсэн

В течение трех дней начиная с 6 ноября в буддистских монастырях России идут молебны по случаю одного из главных праздников буддизма под названием Лхабаб Дуйсэн. Верующие благодарят Будду за его решение обрести земное рождение и открыть свет истины для людей.

Российские буддисты накануне смогли поклониться нетленному телу 20-го иерарха российского буддизма ламы Даши Доржо Итигэлова в Бурятии. Он умер в 1927 году в возрасте 75 лет во время медитации и чтения молитвы за свой упокой. За 75 лет нахождения в земле его тело практически не истлело, сообщает радио "Маяк".