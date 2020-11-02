Священнику вынесли порицание за скандал на похоронах в Липецкой области

Фото: скриншот видео телеграм-канала "РУ_ЧП"

Священнику, который стал участником скандала на похоронах в Липецкой области, вынесли порицание, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу информационного отдела Елецкой епархии, иеромонаха Сергия (Волкова).

Инцидент был рассмотрен дисциплинарной комиссией епархии. Иеромонах Сергий сообщил, что отец Андрей, который был уличен в скандале, признал свою вину. Кроме того, он раскаялся и попросил прощения, заявил глава информационного отдела.

"Каких-то дисциплинарных взысканий против него не будет применяться, ему вынесли порицание", – сообщил иеромонах Сергий.

Он добавил, что скандал произошел из-за конфликта с представителями похоронного бюро. По словам отца Сергия, сами родственники почти не участвовали в нем.

Инцидент произошел на похоронах в селе Кузовлево. Сообщается, что на отпевании местной учительницы священник стал участником конфликта с людьми, которые пришли на похороны.

Происшествие попало на видео, на котором видно, как гости кричат на священника и оскорбляют его. Также он был обвинен в нахождении в нетрезвом состоянии. Отец Сергий заявил, что отец Андрей отрицает то, что был пьян, однако признал, что не должен был ругаться с прихожанами.