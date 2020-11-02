Священник в Липецкой области пришел на отпевание прихожанки в нетрезвом виде

Новости России: в Липецкой области священник пришел на отпевание прихожанки пьяным

В Липецкой области священник пришел на отпевание прихожанки местной церкви в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в селе Кузовлево Лев-Толстовского района.

Как сообщает телеканал Москва 24, между священнослужителем и близкими умершей произошел конфликт, который едва не перерос в драку. Представитель церкви при этом нецензурно выражался и нападал на собравшихся.

В Елецкой епархии пообещали провести проверку. При этом сам священник утверждает, что пьяным не был.

"Пока не известно, как и почему возник этот конфликт, но в любом случае поведение священнослужителя не должно быть таким, как мы видим, там все-таки и брань присутствует", – заявил представитель епархии, анонсировав собрание дисциплинарной комиссии по этому делу.

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