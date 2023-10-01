Страх у защитников Родины является причиной огромных страданий – патриарх Кирилл

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что появление страха у человека, который защищает Родину, приводит к огромным страданиям. Об этом сообщает РИА Новости.

Страх у человека, защищающего родину, может принести огромные страдания. По словам патриарха Кирилла, именно страх является действующей силой, подвигающей человека к измене своей присяге.

"Это происходит не только ведь на поле брани. Нередко страх искажает человеческие отношения, вносит подозрительность, недоверие и разрушает действительно здоровую ткань этих отношений. Страх может быть в погибель себя, своих близких родных, в погибель самой родины", – заявил патриарх Кирилл.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости уточнить определение "культурная столица" в отношении Санкт-Петербурга. По мнению патриарха, Санкт-Петербург скорее следует называть просто столицей, имперской или исторической столицей.