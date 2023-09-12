Патриарх Кирилл призвал уточнить определение "культурная столица"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости уточнить определение "культурная столица" в отношении Санкт-Петербурга.

"Петербург – это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится – что значит "культурная столица"? Надо дать определение. Что здесь, музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово", – сказал он после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, цитирует его РИА Новости.

По мнению патриарха, Санкт-Петербург скорее следует называть просто столицей, имперской или исторической столицей. В то время как эпитет "культурная" невозможно привязать к слову "столица", так как это ограничивает его значение "в духовном, политическом, интеллектуальном диапазоне того места, что из себя представляет Санкт-Петербург".

"Сегодня у нас государственная столица Москва, первый город. Но, как я всегда говорю москвичам, Петербург не второй", – подчеркнул он.

Ранее российская партия "Коммунисты России" предложила переименовать Санкт-Петербург. Депутаты направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и в парламент РФ с просьбой назвать город Санкт-Петербург город-герой Ленинград.

Глава партии Сергей Малинкович напомнил, что Петербург менял свое название несколько раз: в 1914 году его переименовали в Петроград, 26 января 1924 года – в Ленинград, а в 1991 году вернули название Санкт-Петербург.