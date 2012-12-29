Пассажиры при посадке на рейс во Внуково устроили драку

В аэропорту Внуково в момент посадки на борт рейса Москва-Хургада несколько человек устроили драку, сообщает "Русская служба новостей".

Рейс задержали на 12 часов, и когда службы аэропорта сообщили о начале посадки, началась давка. Несколько нетрезвых пассажиров начали потасовку, и в результате их сняли с рейса.

Самолет вылетел в египетскую Хургаду после того, как зачинщикам драки вернули документы и выгрузили из самолета их багаж.

Также пассажиры не могли вылететь из столичного Домодедово - около 500 человек остались ночевать в аэропорту из-за того, что одни из израильских "воздушных ворот" не работают ночью; кроме того, около 40 россиян задержались в Мюнхене из-за задержки транзитного рейса авиакомпании S7 из Москвы, и туристы опоздали на стыковочный рейс в Доминикану.