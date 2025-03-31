Работа мигрантов с патентами ограничена в Нижегородской области

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Власти Нижегородской области ввели ограничения на работу мигрантов с трудовыми патентами в отдельных сферах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Соответствующий указ подписал глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Иностранных граждан нельзя будет привлекать к работе в сфере курьерской доставки, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других", – говорится в сообщении.

Указ вступает в силу в течение 10 дней после опубликования. Отмечается, что новые правила ввели для повышения уровня занятости граждан, создания конкурентных условий, защиты прав россиян и обеспечения социальной стабильности.

Кроме того, в документе отмечается, что за 2024 год общее число привлеченных и занятых на основании патентов мигрантов составило менее 10% от общего числа выданных патентов в регионе.

Работодателям предоставляется трехмесячный срок, чтобы привести численность мигрантов в соответствие с новыми требованиями.

В начале марта Владимир Путин потребовал на коллегии МВД РФ принять в 2025 году новую концепцию миграционной политики. По словам главы государства, в нее должны быть включены возможность отказа от бумажной миграционной карты, переход к электронной авторизации приезжих и улучшение работы в области борьбы с нелегальной миграцией.