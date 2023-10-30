В Дагестане опровергли фейк об обсуждении переселения израильтян в регион

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Министерство образования и науки Дагестана опровергло ложную информацию о проведении онлайн-встречи по вопросу якобы переселения в регион граждан Израиля. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

"Сообщение о проведении онлайн-встречи о переселении в регион граждан Израиля является недостоверным. Представители ведомства не принимали и не планируют принимать участие в мероприятиях с указанной тематикой", – сообщили в ведомстве.

К записи приложен скриншот, на котором видна запись от якобы "Русского дома в Израиле", где всем желающим предлагают принять участие в онлайн-эфире по теме переселения в Республику Дагестан. В числе спикеров указаны представители Минобрнауки и администрации республики.

Также в ведомстве напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной и недостоверной информации и рекомендовали доверять только официальным источникам.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как там приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Расследование дела взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали 22 человека. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.

С 14 часов 30 октября аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов. По поводу беспорядков в Дагестане Владимир Путин проведет в Ново-Огареве большое совещание.